Cinco cidadãos estrangeiros com destino ao Reino Unido foram detidos no aeroporto de Faro por uso de documentos de identificação falsos, anunciou esta quarta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em comunicado.

De acordo com o SEF, as detenções ocorreram no passado fim de semana. Um dos cidadãos tinha como destino Londres e foi detido pelo uso de carão de identidade italiano falso. Os outros quatro cidadãos estrangeiros detidos viajavam com destino a Bristol e utilizavam bilhetes de identidade romenos falsos.

Os cinco detidos serão esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.