Novo ano, reivindicações antigas. O novo pré-aviso do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) afirma que os trabalhadores efetivos ou com contrato com duração limitada irão parar durante seis meses, de 16 de janeiro e 1 de julho. A paragem irá consistir na “abstenção da prestação do trabalho durante todo o período acima assinalado”, como se pode ler no comunicado divulgado no blog oficial do SEAL, nos porto de Leixões, Figueira da Foz, Lisboa, Sines e Ponta Delgada. No que diz respeito ao porto do Caniçal, na Madeira, esta terá apenas efeito “desde que alguma entidade empregadora ou utilizadora de mão de obra portuária contrate ou coloque a trabalhar (...) qualquer outro trabalhador estranho à profissão de estivador”, explica o SEAL. Já no porto da Praia da Vitória, nos Açores, a paralisação deverá fazer-se nas mesmas condições do porto da Madeira, mas também no trabalho suplementar durante os seis meses de greve.

Segundo o SEAL a proliferação de práticas anti-sindicais nos diversos portos portugueses e o facto de não estarem “minimamente satisfeitas as garantias de resolução expedita dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no Porto do Caniçal, garantias essas que faziam parte integrante desse acordo”, são a causa para esta greve.

O SEAL acusa ainda as empresas portuárias de “comportamentos criminosos” como a perseguição, coação, suborno, ameaças de despedimento e chantagem salarial, “em inúmeros casos coniventes com os sindicatos locais” e afirmam que estas não querem apenas colocar os trabalhadores uns contra os outros, mas também evitar a sindicalização. Para o SEAL este tipo de comportamentos têm como consequências a precarização da mão de obra e o “brutal aumento da sinistralidade”.