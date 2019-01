O vestido da estilista Marie Lafayette que Michelle Bolsonaro usou na tomada de posse do marido enquanto presidente do Brasil custou cerca de 15 mil reais (cerca de 3370 euros).

Esta informação, avançada pelo site Globo Brasil, gerou uma onda de indignação – a indumentária equivale a 15 vezes o salário mínimo no Brasil.

No entanto, Marie Lafayette teve uma ideia que ajudou a acalmar os ânimos: "Sugeri a realização de um leilão com o vestido da posse e com as roupas que farei para ela ao longo do ano. O dinheiro arrecadado será doado a instituições de caridade. Ela aceitou. Michelle será uma primeira-dama ativa. Vai surpreender: é uma mulher forte e guerreira", disse à Globo.

Lafayette revelou que este foi um vestido que deu muito trabalho e que mal dormiu antes da tomada de posse: "O modelo parece simples, mas tem uma estrutura bem complexa, com molde de alfaiataria. Nas costas, são cerca de 20 botões forrados".