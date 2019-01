Quase metade dos britânicos quer que o príncipe Carlos abdique do trono a favor do seu filho, William.

Relacionados Família real britânica divulga imagens para assinalar 70.º aniversário do príncipe Carlos | FOTOS Família Real. Reveladas novas fotos de Carlos com o neto mais novo Príncipe Carlos vai suceder à rainha Isabel II como líder da Commonwealth

Este é o resultado de um inquérito feito pela BMG Research a pedido do site britânico Independent. O questionário revelou que 46% da população do Reino Unido prefere que Carlos abdique, permitindo ao duque de Cambridge subir ao trono.

Para além disso, 20% acredita que a mulher do príncipe de Gales, Camilla, deve assumir o título de rainha caso o seu marido se torne o próximo monarca do Reino Unido.

Apesar destes resultados, Carlos tem deixado claro que não pensa abdicar a favor do filho: no documentário realizado pela BBC que assinalou o seu 70º aniversário, o príncipe de Gales assumiu que, quando subir ao trono, não poderá “fazer as coisas que fazia enquanto herdeiro”.