A avaria num comboio que fazia a ligação entre Badajoz e Madrid, em Espanha, deixou mais de 160 passageiros parados no seu interior sem luz, água, ou comida, na noite desta terça para quarta-feira.

De acordo com o jornal El País, foram vários os relatos dos passageiros que referiram estar com muito frio e que lamentaram a situação.

"Ninguém jantou e até a única máquina de café do comboio não está a funcionar", disse um dos clientes, citado pelo mesmo jornal.

“O bebé está tranquilo enquanto mama, o problema seria aquecer um biberão (porque não há eletricidade) ”, relatou outra das clientes que viajava com o filho bebé.

Só no primeiro dia do ano avariaram três comboios. Depois dos primeiros dois serem substituídos resultaram vários atrasos e os passageiros do último comboio acabaram mesmo por ficar parados junto à estação de Navalmoral de la Mata, em Cáceres.

O maquinista acabou por revelar em conversa com os passageiros que foi preciso chamar um técnico que estava de férias para reparar a avaria do comboio.

Os utentes acabaram por ser reencaminhados pela RENFE, empresa que detém o serviço ferroviário naquela linha, para autocarros. Os passageiros acabaram por chegar a Madrid pelas 4 da madrugada de quarta-feira, quando o horário previsto era às 23h12 de terça-feira.

Depois da situação, várias foram as reações políticas de vários quadrantes exigindo a modernização do serviço e a suspensão do mesmo para garantir a segurança dos clientes.