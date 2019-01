Um homem de 25 anos foi detido suspeito de abusar de uma criança de cinco anos em Lousada, no distrito do Porto, informou a Polícia Judiciária (PJ) esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado da Diretoria do Norte da PJ, o crime terá ocorrido no sábado, numa zona isolada da vila.

O suspeito será familiar da vítima.

O homem foi presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.