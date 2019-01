Todas as ilhas dos Açores estão sob aviso amarelo, alertou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de chuva forte e trovoadas.

No que diz respeito às ilhas das Flores e do Corvo, o aviso já terminou durante a manhã de hoje, mas em todas as outras ilhas prolonga-se até amanhã.

No grupo central – ilha Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial – está prevista até à meia-noite de hoje chuva forte, trovoada e muito vento.

Já no grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, há um aviso amarelo relativo à precipitação que vai ocorrer entre as 18h00 de hoje e as 09h00 de amanhã.