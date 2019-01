O PSD reagiu hoje à mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa e garantiu que o discurso do Presidente “vem completamente ao encontro” da estratégia de Rui Rio.

"O PSD tem resistido e vai resistir de dizer mal de tudo e de prometer tudo e mais alguma coisa e de entrar no discurso fácil e populista", afirmou, em conferência de imprensa, no Porto, André Lima Coelho.

O dirigente social-democrata defendeu que “o PSD tem sabido ser uma oposição séria e responsável e ter a postura que os portugueses esperam de um partido de oposição em 2019: que esteja disponível para o diálogo e conversar com quem está no poder para que possam realizar-se as reformas de que o país precisa”.

O PSD foi o último partido a reagir à mensagem do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa apelou aos partidos para serem mais exigentes. “Podemos e devemos ter a ambição de dar mais credibilidade, mais transparência, mais verdade às nossas instituições políticas”.