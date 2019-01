Moussa Marega tem estado em destaque ao serviço do FC Porto tendo sido eleito como o melhor jogador do clube em 2018. Com 27 anos, Marega diz querer ganhar tudo ao serviço do clube azul e branco.

"Gostava de ganhar tudo. Mas vamos por etapas. Para já é começar logo esta época a ganhar todas as competições em que estamos envolvidos. Vamos trabalhar e ver o que acontece no final da época", afirmou o avançado.

Quando questionado se prefere ser o melhor marcador do campeonato ou campeõa nacional, o jogador não hesita na resposta: "Ser o melhor marcador? Claro que me passa pela cabeça. Tenho muitos objetivos e é claro que gostava de ser o melhor marcador do campeonato. Mas entre ser o melhor marcador do campeonato e vencer um título, prefiro vencer um título com a equipa. Para mim é mais importante a equipa e são mais importantes os troféus coletivos".

O episódio que ocorreu no início da temporada também foi um dos temas em debate na entrevista concedida ao Jogo. "A confiança que me transmitiu foi muito importante. Quando um jogador tem essa confiança de um treinador, tudo pode acontecer e foi isso que ele me deu. O Sérgio devolveu-me o sorriso e a capacidade para voltar a desfrutar do futebol no relvado. Devo-lhe muito pela temporada que fiz".