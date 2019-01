Entre sexta-feira e esta quarta-feira, foram detidas mais de 300 pessoas por conduzirem com excesso de álcool no sangue. Segundo os dados provisórios da Guarda Nacional Republicana (GNR), durante a operação "Ano Novo" foram fiscalizados quase quatro mil condutores nas estradas portuguesas, sendo que 940 conduziam com excesso de álcool.

Do total de condutores identificados por excesso de álcool no sangue, 311 foram deidos pela GNR e apresentavam uma taxa superior a 1,2g/l.

A operação que contou com mais de 3000 militares, registou um total de oito mortos e 18 feridos em acidentes de viação, dados que ainda poderão ser atualizados.