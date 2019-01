Uma jovem de 25 anos ficou ferida, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Prado, Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente ocorreu durante esta noite de quarta-feira, na Estrada Nacional 205, na localidade de Bom Sucesso, em Prado.

No local estiveram a GNR de Prado, os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a Cruz Vermelha de Amares e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, que transportaram a vítima ao Hospital de Braga, estando livre de perigo.