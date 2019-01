O pergaminho – com cerca de 635 anos - que esteve à venda no OLX por 750 euros já foi parar às mãos do Estado, escreve o jornal Público na edição desta quarta-feira. "A aquisição já está concretizada", disse à mesma publicação o diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Silvestre Lacerda.

Recorde-se que o anúncio do OLX referia que estava à venda a "escritura de entrega do Castelo de Lisboa que fez o Alcaide do mesmo, Martim Afonso Valente, ao Conde de Barcelos, Dom João Afonso Telo, o qual prestou ‘preito e menagem’ ao primeiro, de acordo com o determinado pelo rei Dom Fernando, pela carta de 16 de Janeiro de 1383, tresladada nesta escritura. Entre as testemunhas do ato esteve presente o Alcaide do Castelo de Faria, Diogo Gonçalves. Tabelião: Peres Esteves. 1383, Janeiro 26, Castelo de Lisboa".

A Polícia Judiciária apreendeu o pergaminho em novembro do ano passado, depois de ter sido noticiada a sua venda.

O mesmo jornal escreve ainda que o objetivo da Torre do Tombo passa por integrar o pergaminho numa exposição dedicada à Lisboa medieval.