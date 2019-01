2019 vai ser um ano de eleições e os partidos já estão a afinar as estratégias para as europeias, que se realizam no dia 26 de maio, e legislativas, marcadas para 6 de outubro. Umas semanas antes, no dia 22 de setembro, realizam-se as eleições na Madeira.

Ao contrário do que aconteceu em 2015, António Costa não vai definir metas, mas vai bater-se pela maioria absoluta ou. pelo menos, por um resultado expressivo que lhe permita ficar menos dependente dos restantes partidos. Os socialistas vão para a estrada com a mensagem de que com este governo os portugueses estão a viver melhor e ao mesmo tempo as contas batem certo. “Pela primeira vez desde o início do século a nossa economia cresceu mais do que a média europeia, reduzindo fortemente o desemprego, permitindo-nos ter, finalmente, contas certas e melhorar a vida da maioria das famílias”, disse o primeiro-ministro, na mensagem de Natal.

O resultado das legislativas pode definir tudo o que se vai passar a seguir. Dificilmente a geringonça continuaria com uma maioria absoluta do PS. Sem ela há vários cenários em cim da mesa. Costa prefere repetir este modelo e já afastou várias vezes a hipótese de levar o Bloco de Esquerda e o PCP para o governo, porque “é melhor uma boa amizade do que uma má relação”.

uma nova geringonça? António Costa Pinto, politólogo e investigador, considera que “será muito difícil” o PS ter uma maioria absoluta. “Não creio que isso faça parte da estratégia eleitoral do Partido Socialista”, diz ao i. O investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa acredita que o PS poderá repetir a aliança com a esquerda. “Será o mais natural. Se o PS, como é previsível, não tiver maioria absoluta tentará renovar os acordos parlamentares. Dependerá dos resultados. Poderá ser apenas com um partido, mas isso depende muito dos resultados. É pouco provável que o PS alinhe no modelo Bloco Central. Uma solução dessas poderia ser bastante complexa do ponto de vista do aparecimento de novos partidos”.

Costa Pinto prevê, ao longo do ano de 2019, uma “progressiva demarcação dos partidos em relação ao PS” e “o aumento da conflitualidade social, apoiada pelos partidos de esquerda”. O secretário-geral do PS já defendeu uma espécie de pacto de não agressão entre os socialistas e os partidos de esquerda com o argumento de que “não é muito inteligente” estarem a combater-se uns aos outros. “Pela minha parte não tenciono fazer campanha eleitoral a combater o PCP, o Bloco de Esquerda ou o PEV”, disse Costa. Os partidos de esquerda não abdicam, porém, de fazer uma campanha a “combater” o PS. Até porque, PCP e bloquistas querem impedir a maioria absoluta do PS.

PSD ainda dividido À direita, Rui Rio tem menos de nove meses para recuperar a imagem de um partido que tem aparecido dividido aos olhos dos portugueses. O primeiro teste eleitoral do ex-autarca do Porto são as europeias, mas é nas legislativas que joga o seu futuro político. Se perder dificilmente os críticos ficarão mais tempo à espera de alterar uma estratégia que condenam desde o primeiro dia. Rui Rio já manifestou a convicção de que “o PSD pode discutir taco a taco as eleições”, mas não faltam alertas de que o partido só conseguirá recuperar se diminuir as tensões internas.

O CDS aposta na proximidade de Rui Rio ao governo socialista para marcar a diferença. Assunção Cristas garante que “o voto no CDS é o único que não viabiliza um governo do PS”.

Uma das novidades dos próximos atos eleitorais é o partido de Santana Lopes. A Aliança vai realizar o primeiro congresso nos dias 9 e 10 de fevereiro em Évora e quer ter mais de 10% nas eleições legislativas. O politólogo António Costa Pinto acredita que o ciclo eleitoral favorece o aparecimento de novos partidos, porque as europeias podem dar “força” a projetos como a Aliança.