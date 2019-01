O ano já começou frio e, ao que tudo indica, as temperaturas vão continuar baixas ao longo desta semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Bragança vai ser o distrito de Portugal Continental mais frio esta quarta-feira, com termómetros que podem chegar aos -1 graus. Já Vila Real também vai ter temperaturas baixas, sendo que a temperatura mínima será de um grau e a máxima de cerca de nove graus Celsius.

Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 8 graus de mínima e 15 de máxima. No Porto, a temperatura mínima desce para os 5 graus.