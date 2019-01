Quase em 2020

Parece que foi ontem que virámos o milénio e levantámos as primeiras notas de euro e de repente cá estamos, chegados ao último ano da segunda década do século. Cá dentro e lá fora repetem-se os desejos de que 2019 traga paz, justiça e bom senso num mundo carregado de desigualdades e conflitos e ameaçado por extremismos. Tendemos a focarmo-nos no presente e na incerteza das novas ameaças. Mas agora que 2020 está a 365 dias de distância, quantas previsões para a década que se avizinha foram relegadas para um plano secundário por não serem a urgência do dia? No capítulo do clima, vários peritos têm alertado que 2020 é o ano limite para diminuir as emissões de CO2 e evitar um cenário em que o aquecimento global excede a barreira dos 1,5ºC.

A diferença entre o planeta aquecer 1,5ºC ou 2ºC não é de somenos e um país com a costa de Portugal tem, e muito, com que se preocupar. À escala global, um site interessante para perceber os impactos é o do projeto Carbonbrief.org, com cenários baseados em 70 estudos. No Mediterrâneo, a diferença de meio grau pode significar habituarmo-nos a viver com ondas de calor 15 dias ou de 26. E a lidar com consequências de uma área ardida anual que tende a aumentar 41%, no cenário do aquecimento de 1,5ºC, ou 62%, no de 2ºC.

Este é o problema em pano de fundo que nenhum país resolve sozinho mas Portugal tem outros latentes. Em 2020, diziam há uns anos as previsões, o país ia entrar para o grupo das nações super-idosas, com mais de um quinto da população acima dos 65 anos de idade.

Atingimos essa barreira em 2014 e pouco tem sido feito para adaptar o país, com listas de espera nos lares comparticipados pela Segurança Social e preços proibitivos no privado, uma rede de cuidados continuados ainda insuficiente e muitos idosos a viverem sozinhos e dependentes de apoio domiciliário. Nestes dias de festas, em que muitas instituições fecharam, quantos terão ficado sozinhos, com dificuldades para comer ou fazer a medicação? Se o país tem tardado a encontrar respostas mais robustas, os mercados estão atentos: a Moody’s já alertou mais de uma vez para o acelerado envelhecimento da população portuguesa e para como a pressão acrescida sobre as contas públicas poderá pesar no rating do país. Portugal pode chegar a 2019 com “os melhores resultados orçamentais de sempre”, mas não dá para fechar os olhos ao que aí vem.