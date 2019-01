Manuel Maria Carrilho criou um canal no Youtube, onde pretende colocar vídeos semanalmente com comentários sobre a atualidade política, social e internacional.

O antigo ministro da Cultura já tem também um blogue, intitulado “Pensar o Mundo”, e um site para dar a conhecer as suas obras literárias, como “Ser Comtemporâneo do Seu Tempo — Diálogo com José Jorge Letria” ou “Pensar o que lá vem. Para acabar com o Portugal pasmado”.

Recorde-se que, nos últimos anos, Manuel Maria Carrilho tem estado envolvido numa polémica, depois de ter sido acusado pela ex-mulher, a apresentadora Bárbara Guimarães, de violência doméstica.