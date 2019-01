O Presidente da República Portuguesa considerou que o assalto sofrido pelo ex-futebolista do Benfica António Simões, em Cabo Verde, não vai beliscar a imagem do país e garantiu que o antigo jogador vai voltar “assim que possa”. Marcelo disse ainda Simões está com “um estado de espírito ótimo”.

O ex-jogador foi assaltado na tarde de sábado por dois indivíduos, que entretanto foram detidos, mas na sequência do assalto caiu e deslocou uma perna, tendo sido hospitalizado, primeiro na cidade da Praia e, mais tarde, em Portugal, para onde foi transferido.