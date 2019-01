Num aparente ataque contra imigrantes, um homem entrou de carro numa zona reservada a peões e atropelou um grupo de pessoas na cidade alemã de Bottrop.

Do incidente resultaram quatro feridos, um deles encontra-se em estado grave.

"As autoridades estimam que tenha sido um ataque dirigido, motivado pela hostilidade do condutor contra estrangeiros", avançaram as autoridades responsáveis pela investigação.

De acordo com o ministro do Interior da região da Renânia do Norte-Vestefália, Herbert Reul, o homem tinha "a intenção clara de matar estrangeiros".