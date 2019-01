O mercado de janeiro não vai trazer grandes alterações no plantel do Benfica. A garantia foi dado pelo treinador Rui Vitória, que adiantou que ainda não pediu qualquer reforço a Luís Filipe Vieira.

"É evidente que não peço isso, mas sabemos que estamos a trabalhar nisso. Não vamos fazer daqui um cavalo de batalha nem vamos estar todas as semanas a falar nisso", disse na antevisão do jogo com o Portimonense.

"O que faremos serão ajustes de eventuais saídas ou entradas, não serão alterações de grande significado em termos numéricos. Muito mais do que entradas, serão estes ajustes entre entradas e saídas para que o plantel fique como eu quero", concluiu.