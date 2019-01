A Netflix aproveitou o início de um novo ano para divulgar algumas das novidades para 2019, a começar pela série “Stranger Things”.

De acordo com a plataforma de streaming, a terceira temporada de “Stranger Things” vai estrear a nível mundial no dia 4 de julho.

Os fãs de uma das mais populares séries da Netflix ficaram a saber que no dia 4 de julho voltam a entrar no Mundo ao Contrário. A Eleven, o Will, o Mike, o Lucas, o Dustin, a Nancy e o Jonathan regressam neste verão, para mais uma viagem alucinante ao mundo de “Stranger Things”.

A série é um dos maiores sucessos originais da plataforma de streaming. Um estudo do instituto Parrot Analytics, divulgado na “Entertainment Weekly”, revela que a história foi vista pelo menos 31 milhões de vezes só nos Estados Unidos. É difícil imaginar que “Stranger Things” não fosse alvo de uma verdadeira disputa entre canais de televisão, mas a verdade é que a série criada pelos irmãos Duffer foi rejeitada pelo menos 15 vezes até que a Netflix decidiu comprar a primeira temporada, disponibilizada em julho de 2016. Esses canais, que estarão hoje mais do que arrependidos por terem recusado a série, terão subestimado a tendência atual do revivalismo no entretenimento.

O sucesso da série pode ser explicado pela relação íntima que estabelece com o público, composto por adolescentes, mas também por muitos adultos que adoram relembrar os brinquedos, as músicas dos anos 80 e, claro, aquelas peças de roupa cuja prova fotográfica é guardada na gaveta escondida dos tesourinhos deprimentes.