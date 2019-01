Janeiro

Open da Austrália

João Sousa, 44.º do ranking ATP, prepara-se para mais uma temporada ao mais alto nível, a começar já em janeiro, com o primeiro torneio do Grand Slam, a disputar entre 14 e 27 de janeiro. Quem pretende juntar-se ao tenista vimaranense é Pedro Sousa, 144.º do mundo, que está a apenas uma desistência de garantir uma presença inédita no quadro principal da competição.

Fevereiro

Liga dos Campeões



Disputa-se a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, prova que já só conta com uma equipa portuguesa: o FC Porto. Os azuis-e-brancos vão medir forças com a Roma nesta fase. A 14 deste mês entra o Benfica e o Sporting em ação, nos 16 avos de final da Liga Europa, com o Galatasaray e Villarreal, respetivamente.

Fevereiro

Europeu de Futsal Feminino



O Multiusos de Gondomar vai receber a fase final do primeiro Europeu de futsal feminino. Além de Portugal, também se apuraram para a fase final a Espanha, a Rússia e a Ucrânia, com as meias-finais a disputarem-se a 14 e 15 de fevereiro e a final a 17.

Março

MotoGP



No dia 10 acontece a estreia oficial de Miguel Oliveira na classe rainha do motociclismo [ver pág ao lado].

Abril

Estoril Open



O único torneio português presente no calendário ATP regressa ao Clube de Ténis do Estoril entre 29 de abril e 5 de maio. Otenista português João Sousa é o atual campeão em título [ver pág. ao lado].

Maio

Campeão da Liga NOS



O mês em que será conhecido o vencedor da Liga portuguesa de futebol. Será que Sérgio Conceição irá conduzir o FC Porto a mais uma vitória, depois do triunfo em 2017/18? Ou será que o Benfica reconquista o título? Ou Marcel Keizer vai conduzir o Sporting a um título que não alcança desde 2001/02?

Junho

Liga das Nações



Portugal vai receber a final four da competição. O Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e o Estádio do Dragão, no Porto, vão ser os palcos dos quatro encontros. As meias-finais realizam-se nos dias 5 e 6 de junho, enquanto o jogo de atribuição do terceiro lugar e a final estão agendados para domingo, 9 de junho.

Agosto

Ténis



Portugal cai acolher o Campeonato do Mundo de veteranos no Clube Internacional Foot-Ball (CIF), em Lisboa, e no Estádio Nacional, em Oeiras, de 4 a 17 de agosto.

Setembro/outubro

Mundial de atletismo



O Campeonato Mundial de Atletismo da IAAF será realizado em Doha, no Qatar, de 27 de setembro a 6 de outubro. Oito portugueses estão dentro dos mínimos exigidos para marcarem presença na prova.

Outubro

Surf



Portugal voltará a receber a penúltima etapa do circuito mundial de surf, que já não conta com o português Frederico Morais entre a elite, que terminou 2018 no primeiro lugar da ‘zona de despromoção’. Ainda assim, o cascalense tem o estatuto de primeiro suplente, sendo chamado para as etapas da competição sempre que existir um lesionado.

Dezembro

Bola de Ouro



Já no fim do ano será conhecido o vencedor do prémio atribuído pela pela revista France Football, que coroou em 2018 o crota Luka Modric, que colocou um ponto final ao reinado de Cristiano Ronaldo e Messi, que dividiam o trono há uma década.