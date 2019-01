O presidente do FC Porto referiu-se à acusação por parte do Benfica de que o FC Porto estava envolvido no ataque ao adepto que seguia num autocarro depois de o jogo frente ao Braga.

Pinto da Costa não gostou de ver o nome do FC Porto associado a este episódio e não hesitou em enviar um recado para o Benfica.

"O que espero é que o Benfica não nos acuse de estarmos por trás da morte daquele adepto italiano às portas do Estádio da Luz e daquele no Jamor com um very-light. Se dissessem que nós estamos por trás disso é que eu ficaria preocupado. Já sabemos que isto são manobras de diversão, para desviar as atenções de outros assuntos. Para mim, são "fait-divers" que nem vale a pena comentar", disse em entrevista ao Jornal de Notícias.