A utilização da conduta de um antigo restaurante para uma lareira e que estava cheia de gordura, causou um foco de incêndio e fumo muito intenso, no edifício de sete andares, sito na Avenida Antero de Quental, nas imediações do centro comercial Braga Parque, em São Victor, a maior freguesia urbana do concelho de Braga.

O comandante das operações de socorro, chefe Luís Brito, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, revelou ao i que “a lareira não estava legalizada” e “foi instalada numa conduta de um antigo restaurante”, levando a que um manto de fumo de instalasse em todo o prédio urbano.

No local estiveram também agentes da PSP de Braga a fechar o quarteirão ao trânsito e a tomar conta da ocorrência, que foi rapidamente circunscrita e dominada ao final de cerca de meia hora.