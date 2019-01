Em entrevista ao desportivo Record, a propósito do prémio Record Artur Agostinho, Cristiano Ronaldo falou sobre o Sporting, nomeadamente a invasão à Academia de Alcochete.

"Um pouco disso tudo e também preocupação pelos amigos que tinha e tenho no plantel. Por outro lado, também um sentimento de tristeza por ver uma situação destas acontecer no clube do meu coração, que acabou por sair também fortemente prejudicado", disse o jogador da Juventus.

O avançado português diz ter esperança que o Sporting tome um novo rumo com a presidência de Frederico Varandas: "como sportinguista, desejo que consiga fazer um bom trabalho e que leve o Sporting ao sucesso. Penso que tem condições para isso, não só pelo que me dizem, mas também pelo que conheço dele. Que os adeptos estejam unidos e que apoiem o clube, pois o apoio dos adeptos e sócios é importante para os jogadores".

Em relação a um eventual regresso ao Sporting, Cristiano Ronaldo disse que “no futebol, nunca se sabe…"