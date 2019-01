Um grande incêndio florestal deflagrou aos primeiros minutos deste ano, na localidade de São Mamede de Este, nos arredores da cidade de Braga, tendo sido combatido por 23 bombeiros de três corporações, apoiados por sete viaturas.

A rapidez com que os bombeiros chegaram até ao local, uma zona íngreme e de acesso muito difícil, levou a ir extinguindo sucessivamente as várias frentes que se iam criando à medida que o fogo ia descendo, no lugar da Bela Vista, numa zona de encosta onde há muitas casas de primeira habitação.

Nas operações estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, os Bombeiros Voluntários de Braga e os Bombeiros Voluntários de Amares, a par do Posto da GNR do Sameiro, que registou a ocorrência, sendo ainda desconhecida a origem do incêndio florestal, mas tudo indica que se trata de fogo posto.