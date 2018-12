Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com Jair Bolsonaro na próxima quarta-feira, em Brasília.

De acordo com fonte diplomática, citada pela agência Lusa, o Presidente da República vai encontrar-se com o novo Presidente do Brasil pelas 10h45 locais (12h45 em Lisboa).

Recorde-se que o chefe de Estado Português estava em Cabo Verde e chega esta segunda-feira a Brasília juntamente com o seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, para assistir à cerimónia de tomada de posse de Bolsonaro, esta terça-feira.