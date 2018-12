Uma aparatosa colisão rodoviária provocou três feridos, ao princípio da tarde desta segunda-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente de viação ocorreu na chamada zona das pedreiras, da freguesia de Turiz, em Vila Verde, tendo um dos vários feridos, com cerca de 60 anos, sido desencarcerado devido ao choque entre um automóvel e uma furgoneta, numa estrada municipal, que faz a ligação entre Turiz e outra freguesia, a de Moure.

No local do sinistro estão uma médica e uma enfermeira da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM, Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a Guarda Nacional Republicana.