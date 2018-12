Trinta e sete bombeiros e três meios aéreos combateram esta segunda-feira um incêndio florestal no concelho de Vale de Cambra, em Aveiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, citado pela agência Lusa, apesar de o incêndio ter deflagrado no distrito de Aveiro, as chamas foram combatidas pelos meios terrestres e aéreos de Viseu uma vez que, inicialmente, pensou tratar-se de uma ocorrência em Manhouce, concelho de São Pedro do Sul.

O alerta foi dado pelas 12h00 e o fogo foi dado como extinto pelas 13h30.