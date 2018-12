Com fogo de artifício e uma tradição um pouco diferente daquela a que os portugueses estão habituados, o Japão e a Coreia do Sul cumprimentaram o novo ano já passava das 15h em Portugal.

Veja as imagens partilhadas por algumas das pessoas que já se despediram de 2018:

From Tokyo to Pyongyang, celebrations as more countries mark the arrival of 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/CNY825bEzo