Já está tudo preparado para que não ocorra nenhum imprevisto durante passagem de ano na praça norte-americana, Times Square.

Além dos policias no terreno, este ano as forças de segurança irão utilizar um drone para certificar que nenhuma aeronave sobrevoa a praça. Além disso irá ajudar também a controlar a movimentação dos milhares de pessoas que aqui se juntam para celebrar a chegada do novo ano. Segundo o The Verge, o drone está devidamente preso para que não provoque qualquer acidente.

Na praça e nas zonas próximas estarão sete mil polícias, cães pisteiros e 200 camiões com areia a bloquear a estrada.