Borba

Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por estar em todos os momentos importantes do país e esta não foi exceção. Um dia depois da derrocada em Borba, o Presidente da República arranjou um espaço na sua agenda para se deslocar ao local. Chegou ao local por volta das 13h30, visitou o teatro de operações e o posto de comando em apenas 15 minutos. Na sua visita-relâmpago não prestou quaisquer declarações aos jornalistas. Segundo a agenda oficial, no dia 20 de Novembro estava previsto Marcelo receber jornalistas no Palácio de Belém às 14h30 e assistir ao concerto solidário “Crianças Somos Todos Nós”, por ocasião do 35.º aniversário do Instituto de Apoio à Criança.



Vouzela

O Presidente habitualmente passa férias no Algarve, mas este ano foi diferente. Prometeu que iria andar pelo interior do país - fustigado pelos incêndios de junho e outubro de 2017 -e cumpriu. Começou o percurso em Vouzela, mas durante os dias em que viajou sozinho - apenas acompanhado pelos seus seguranças - visitou várias zonas afetadas, como Oliveira do Hospital, Arganil e Tondela. Foi a banhos em várias praias fluviais e deixou uma mensagem aos portugueses, pedindo-lhes para seguirem o seu exemplo, de maneira a dinamizar a economia da região.



Lisboa

A 29 de Junho, debaixo de chuva, o Presidente subiu ao palco do Rock in Rio com outros políticos para homenagear o guitarrista Zé Pedro. A 20 de setembro, esteve na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a dar a sua última aula enquanto professor de Direito. Já mais para o final do ano, depois de ter jantado com o presidente chinês, Marcelo decidiu ir ver as luzes de Natal e de caminho passou no Estabelecimento Prisional de Lisboa para se certificar se estava tudo bem depois do motim dos prisioneiros. O mesmo fez aquando do descarrilamento de um elétrico na zona da Lapa, tendo visitado o local cerca de uma hora após o acidente.



Baltar/Viseu

Depois da tragédia da queda do helicóptero do INEM que provocou quatro vítimas mortais, Marcelo deslocou-se no dia 18 de dezembro até Baltar, em Paredes, para assistir às cerimónias fúnebres da enfermeira vitimada pelo acidente. No dia seguinte, o Presidente seguiu para Viseu, onde assistiu à homenagem e à missa de corpo presente do piloto João Lima.



Barreiro

Se a véspera de Natal é para muitos um dia para estar em família e longe do trabalho, Marcelo Rebelo de Sousa é diferente. De acordo com a sua agenda oficial, nem nesse dia o chefe de Estado deixou de lado os seus deveres e, além da visita que fez às Raríssimas na Moita, dirigiu-se também ao Barreiro para beber a tradicional ginjinha de Natal, um hábito que mantém desde 2016.



Porto

O Presidente é conhecido por nunca parar e o dia de Natal não foi exceção. Depois de ter almoçado com a Comunidade Emigrante Portuguesa em Estarreja, visitou a Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Após quase quatro horas dentro do hospital, relembrou que se tudo correr como planeado as obras da nova ala vão arrancar até ao final do próximo ano.

Infografia: Óscar Rocha