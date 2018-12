A banda de música Nirvana processou o estilista Marc Jacobs por usar a imagem de marca num t-shirt da nova coleção.

Na "Bootleg Redux Grunge" os clientes podem comprar uma camisola onde surge o famoso smile da banda. As mudanças são poucas: onde estaria escrito o nome da banda aparece agora a palavra Heaven e os olhos em vez de serem um x são um M e um J.

O símbolo é inclusivamente a imagem de marca da coleção, como se pode ver no vídeo divulgado pelo estilista.

