“Cabana Acidentada”, assim se chama o presépio gigante que está a chocar a cidade de Braga, especialmente as muitas “más consciências”, uma vez aquela representação natalícia coloca o dedo na ferida: altos índices de sinistralidade em Portugal e com destaque negativo para a região do Minho, a que tem mais acidentes graves no país, logo a seguir às Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A Sagrada Família surge com o Menino Jesus, Virgem Maria e São José todos encarcerados, à espera de socorro, e pode ser vista à entrada para o Quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, na Avenida Olímpica, ao lado da Academia/Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga.

O presépio, que é uma vez mais da autoria da Associação Socioprofissional dos Bombeiros Sapadores de Braga, segue-se a um outro, o de 2017, que também chamou a atenção para um outro fenómeno, o dos fogos florestais, que se intitulava “Cabana Queimada”, com a Sagrada Família numa gruta com tudo queimado à volta.

Armando Rosas, bombeiro sapador de Braga, explica ao SOL que “a razão de ser desta iniciativa é que todos os anos se faz um presépio pedagógico e este ano foi dedicado aos acidentes rodoviários”.

Um dos dois veículos que brevemente serão adquiridos para os Bombeiros Sapadores de Braga trata-se de um carro de desencarceramento, já que são muitas as situações do género.