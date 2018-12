Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira que vai passar parte do dia 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades, em Cabo Verde.

"Estou no aquecimento para vir cá festejar o Dia de Portugal e das comunidades em Cabo Verde, na cidade da Praia, acolhido pelo nosso querido Presidente [cabo-verdiano] e pelas autoridades cabo-verdianas e o povo cabo-verdiano, e depois dar um pulo ao Mindelo", disse o Presidente da República, durante a visita que efetuou à Rádio de Cabo Verde (RCV), acompanhado do seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.

"Começaremos no território português e depois partiremos para chegar aqui a meio da tarde, o que permitirá ainda nessa tarde e durante a noite celebrar aqui na cidade da Praia e, no dia seguinte, na cidade do Mindelo", acrescentou.

De acordo com Marcelo, o objetivo é "cobrir o mais possível diferentes comunidades de portugueses, em várias ilhas, sempre numa grande fraternidade com o presidente e as autoridades cabo-verdianas".

O Presidente da República está em Cabo Verde e ainda esta segunda-feira vai partir para o Brasil para assistir à tomada de posse do Presidente eleito, Jair Bolsonaro.