Uma queimada transformou-se esta segunda-feira num incêndio e provocou a morte de uma mulher com cerca de 80 anos no concelho do Sardoal, distrito de Santarém.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, citada pela agência Lusa, o alerta foi dado pelas 10h38 na localidade de Tojeira. Pelas 12h30, cerca de 18 operacionais dos bombeiros de Sardoal e Abrantes combatiam as chamas.

A mulher terá sido surpreendida pelas chamas e, quando os meios de socorro chegaram, já estava sem vida.

"O incêndio florestal derivou de uma queima de sobrantes que se descontrolou, devido à intensidade do vento e por decorrer num terreno com declive acentuado, e à chegada dos bombeiros foi encontrado o corpo carbonizado de uma senhora com cerca de 80 anos", afirmou Pedro Curado, 2º comandante dos Bombeiros Municipais de Sardoal, no distrito de Santarém, citado pela agência Lusa.

"O corpo foi consumido pelas chamas, dentro do perímetro do incêndio, e à nossa chegada a senhora já não apresentava sinais de vida", acrescentou.