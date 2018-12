Dois nomes sonantes do ténis internacional vão encontrar-se pela primeira vez na Hopman Cup. Selena Williams e Roger Federer são os protagonistas de um dos duelos mais esperados da modalidade que acontecerá na Austrália, em Perth, e que poderá mudar as contas do grupo B.

O duelo de pares mistos irá pôr frente a frente o suíço e o seu par Belinda Bencic, do outro lado da rede estará a tenista norte-americana acompanhada por Frances Tiafoe.

Federer mostrou-se entusiasmado por defrontar Serena em declarações à BBC Sport e afirmou que a fome de vitória está presente em ambos os tenistas. "Ela é uma das maiores campeãs de sempre do nosso desporto, por isso é ótimo jogar contra ela", disse. Já Serena revela que este jogo será um sonho tornado realidade.