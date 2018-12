Ricardinho foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo pela sexta vez na carreira - a quinta consecutiva, depois do primeiro triunfo em 2010 -, em votação do conceituado site FutsalPlanet. O ala português, que alinha nos espanhóis do Inter Movistar, somou 677 pontos, mais do dobro do segundo classificado, o brasileiro Gadeia (311), seu colega de equipa. O Inter, aliás, monopolizou o pódio: o terceiro classificado, o espanhol Pola (295), também joga na mesma equipa.

Nesta votação, o português Bruno Coelho, do Benfica, terminou no sétimo posto. Na vertente feminina, porém, houve uma águia a brilhar no lugar mais alto do pódio: Ana Catarina Pereira foi eleita a melhor guarda-redes do mundo, com 404 pontos, ficando à frente da espanhola Silvia Aguete (340).

Em termos coletivos, a seleção portuguesa foi distinguida como a melhor equipa nacional de 2018, ano em que se sagrou campeã europeia pela primeira vez na história (503 pontos, à frente de Brasil, com 411, e Espanha, com 370). Um triunfo decisivo também para a eleição de Jorge Braz como melhor selecionador do ano.

A nível de clubes, o Sporting terminou no segundo lugar: os leões somaram 381 pontos, ficando apenas atrás do Inter Movistar, com quem perderam a final da UEFA Futsal Cup (2-5), que venceu com 689.