Mesmo que no campeonato os resultados façam com que o Futebol Clube de Porto acabe o ano em primeiro lugar, na bolsa o mesmo não acontece. Dos três clubes que negoceiam em bolsa, o Benfica vai à frente e despede-se de 2018 com uma valorização de perto de 45%.

Neste campeonato, o Sporting segue em segundo lugar com uma valorização foi de 8,96% enquanto o Porto ocupa o terceiro lugar com apenas 6%. Os clubes apresentam agora um preço de 73 cêntimos e 70 cêntimos por ação, respetivamente.

Segundo o Stoxx Europe Football Index, indíce com os clubes de futebol listados nas bolsas europeias, no que diz respeito ao campeonato bolsista europeu, o Benfica destaca-se mais uma vez sendo apenas ultrapassado pelo Ajax, que conseguiu uma valorização superior também perto dos 45%. Em terceiro lugar aparece o novo clube de Cristiano Ronaldo, a Juventus, que duplicou o valor em bolsa com a chegada do craque.

Já no final da lista aparecem os três clubes turcos, Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, que perdas de mais de 50%, nos dois últimos casos e de 41,3% no primeiro.