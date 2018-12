António Simões, ex-jogador do Benfica, foi internado hoje no Hospital da Luz, em Lisboa. O antigo futebolista foi transportado para Portugal depois de ter sido assaltado e agredido no passado sábado na Cidade da Praia, em Cabo Verde.

Ontem, o Correio da Manhã noticiou, citando o jornal Asemanaonline, que a antiga glória do Benfica teve de ser assistida no Hospital Dr. Agostinho Neto e acabou por ser transportado para Portugal.

Esta segunda-feira, o mesmo jornal referiu que o governo cabo verdiano revelou ontem que os dois suspeitos do assalto já tinham sido detidos.