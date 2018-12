O Presidente que não pára quieto

Os seus fãs dizem que é como Deus: está em toda a parte; os seus críticos acham simplesmente que tem bicho-carpinteiro e não consegue parar quieto. Assim é Marcelo Rebelo de Sousa, o homem que revolucionou a forma de exercer a Presidência.

Antes ainda de confirmar a sua candidatura a Belém, Marcelo já avisara que o país não podia ter um Presidente cinzento. E durante estes dois anos e tal que leva do seu mandato tem de facto protagonizado uma presidência colorida, fazendo tudo o que está ao seu alcance para se distanciar da postura do seu antecessor, que raramente aparecia ou se pronunciava.

Claro que este novo modo de estar, com todas as suas virtudes, tem os seus riscos. Um deles é a banalização da mais alta figura do Estado, que aparece e se desloca por tudo e por nada. O que adiantou, por exemplo, a sua ida a Tires quando o local da queda de um pequeno avião ainda fumegava do acidente?

Outro risco, esse talvez mais sério - sobretudo para o próprio - é o seu corpo não aguentar este ritmo alucinante e começar a dar sinais de quebrar. Há precisamente um ano foi operado de urgência a uma hérnia e em junho sentiu-se mal em Braga e teve de ser levado em braços (curiosamente acontecera algo parecido a Cavaco, apesar da agenda muito menos intensa). Ao contrário do que parece, Marcelo também é humano e, como tal, tem um limite de resistência.

Mas a sua atitude quase frenética coloca ainda outra dúvida, esta porventura mais profunda: se reage a quente, se anda sempre numa lufa-lufa de um lado para o outro, será que o Presidente tem tempo para refletir, para maturar as ideias? É que o seu papel de dar ânimo ao povo e consolo aos desvalidos é sem dúvida meritório, ouso mesmo dizer extraordinário. Mas ninguém consegue resolver todas as outras grandes questões de um cargo tão exigente em algumas horas roubadas ao sono. Por muito rápido, inteligente e até brilhante que se seja.