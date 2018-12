Depois de vencer o concurso Miss África 2018, Dorcas Kasinde viu o seu cabelo arder devido ao fogo de artificio no palco.

Depois de chegar à final com Chiamaka Nnaemeka, nigeriana, e Gladys Kayumba do Zimbábue, Dorcas chorava de alegria quando percebeu que o cabelo estava a arder. Os gritos de pânico e o ar assustado de quem estava em cima do palco tomaram conta do momento que rapidamente se resolveu.

Dorcas foi socorrida e usou a tão esperada coroa de Miss. Nas redes sociais, Dorca já descansou os fãs e afirmou encontrar-se bem de saúde. O prémio foi de 35.000 dólares e um carro.