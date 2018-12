Alguns utilizadores do Google Chrome têm-se queixado de um erro capaz de congelar o computador.

De acordo com o Android Headlines, este erro aparece na forma de caixa de diálogo, avisando o utilizador que pertence ao suporte do Windows e que o computador está infetado com um vírus.

Ao tentar fechar a caixa, o sistema operativo começa a ler um código que faz com que todos os processos do Windows congelem.

Até ao momento o problema ainda não foi corrigido. Falta agora a Google lançar uma nova atualização para corrigir este problema.