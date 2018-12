Um helicóptero do INEM foi obrigado a aterrar no campo de futebol do Cova da Piedade por falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Orta.

Na página do Clube Desportivo Cova da Piedade, é explicado que o helicóptero transportava uma senhora de idade com necessidade de cuidados médicos imediatos. "Hoje, um helicóptero do INEM teve de aterrar no nosso estádio devido ao facto de durante a noite o heliporto do Hospital Garcia de Orta não ter iluminação.

Assim, o INEM pediu autorização ao clube para aterrar no nosso estádio, pois transportavam uma senhora de idade que carecia de cuidados médicos urgentes" , pode ler-se na página oficial.

Imagens divulgadas na mesma página mostram a aterragem do helicóptero.