Imagine que o seu telemóvel se incendiava de um momento para o outro. Por mais estranho que pareça foi o que aconteceu a um Iphone Xs Max. Apenas três semanas depois de o ter comprado, Josh Hillard estava a almoçar e sentiu o cheiro a fumo e a pele a queimar na zona do bolso de trás.

Depois de apagar o pequeno incêndio e cuidar das queimaduras, Josh pegou no que restava do smartphone e foi até uma loja da Apple. Em conversa com o iDrop News, o dono do telemóvel contou que, depois de passar 20 minutos a responder a um inquérito pedido pelo apoio ao cliente dessa mesma loja, teve ainda de esperar mais 40 para que os pedaços do telemóvel serem analisados. Algo que não aconteceu, uma vez que teve de esperar ainda que este fosse analisado por uma equipa especializada.

Sem telemovel de substituição, Josh contactou a linha de apoio ao cliente e só depois lhe foi dado um telemóvel novo. Agora, quer recuperar o preço e as roupas estragadas e equaciona agir judicialmente contra a Apple.