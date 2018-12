O líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, divulgou hoje um vídeo no Youtube a tecer duras críticas ao discurso que António Costa fez na mensagem de Natal.

No vídeo de pouco mais de oito minutos, Santana Lopes diz que o primeiro-ministro tem uma “visão da governação do país errada” e acusa-o de “não apostar no crescimento económico, de tratar mal as empresas” e de “não atrair investimento que permite criar riqueza”.

"Ouvi a sua mensagem de Natal como uma árvore muito grande, reluzente, num cenário mais próprio de Hollywood" disse Santana Lopes para quem "teria feito mais sentido se fosse capaz de reconhecer aos portugueses tudo o que se tem passado de triste, de estranho e de lamentável".

Em jeito de apelo a António Costa para que ouça as críticas e de provocação a Marcelo Rebelo de Sousa - que não recebeu o Aliança em Belém para decidir a data das eleições - o ex-social democrata rematou: "Espero que não faça como o senhor Presidente da República que só recebeu os partidos que já têm assento parlamentar quando muitos outros vão disputar as eleições e por isso devem ser ouvidos".