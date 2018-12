O Presidente da República faz esta terça-feira a sua terceira mensagem de Ano Novo.

Eleito a 24 de janeiro de 2016, só em janeiro de 2017 Marcelo dirigiu aos portugueses a sua primeira mensagem de Ano Novo. Nela lembrou que havia “muito por fazer”, não deixando de assinalar, no entanto, a “estabilidade social e política”.

Em 2018, depois das tragédias dos incêndios de junho e de outubro, o chefe de Estado quebrou a tradição e falou ao país em direto de sua casa, em Cascais, enquanto recuperava de uma cirurgia a uma hérnia umbilical. Avisou o governo que o ano que se perspetivava tinha de ser de “reinvenção” e que as tragédias tinham de ser “razão mobilizadora de mudança”, frisando que “nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não podem falhar nem se isentam de responsabilidades”.