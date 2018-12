Os terroristas detidos por terem alegadamente assassinado duas turistas escandinavas poderão enfrentar pena de morto.

Os acusados já terão cumprido 12 dias sob custódia policia e serão condenados a prisão preventiva podendo, 15 dos 22 detidos, enfrentar pena de morte. Segundo comunicado do Tribunal marroquino, os detidos foram acusados de vários crimes, entre eles "agir com dolo contra a vida das pessoas", "cometer um crime por atos bárbaros" e "formação de uma organização para preparar e cometer atos terroristas". Destes 15, três já teriam estado presos por outros ataques terroristas.

O caso aconteceu no dia 17 de dezembro, quando duas turistas, uma dinamarquesa de 24 anos e uma norueguesa de 28, foram encontradas mortas e decapitadas dentro de uma tenda de campismo no vale Imlil, no Alto Atlas, zona conhecida pelo turismo.