O FC Porto garantiu a passagem para a final four da Taça da Liga após alcançar a reviravolta (2-1) no Jamor diante do Belenenses SAD.

Reinildo colocou, aos cinco minutos, os comandados de Nuno Oliveira em vantagem, um resultado que comprometia o apuramento dos dragões para a próxima fase.

Contudo, no regresso dos balneários o cenário mudou: em pouco mais de 15 minutos, os azuis-e-brancos deram a volta ao marcador, com golos de Marega (53’) e Tiquinho Soares (63’). Com o triunfo, o conjunto orientado por Sérgio Conceição segurou a liderança do grupo C devido à diferença de golos já que terminou com os mesmos 7 pontos que o Chaves, que ontem bateu (3-1) o Varzim.

O atual campeão nacional já sabe que na meia-final da prova vai enfrentar o Benfica, vencedor do Grupo A, que conseguiu segurar a passagem para ser um dos 'últimos quatro' depois de um empate a uma bola no reduto do Aves, na passada sexta-feira.

No sábado foi a vez de o Sporting garantir o passaporte para a final four da prova após vencer o Grupo D com os mesmos seis pontos que o Estoril Praia (2.º) e o Feirense (3.º). Os leões golearam (4-1) em Santa Maria da Feira com golos de Bas Dost (grande penalidade), Bruno Fernandes, Raphinha e Luís Machado (autogolo). Tiago Silva, também da marca do castigo máximo, apontou o golo solitário do Feirense.

Depois da primeira derrota da era Keizer no encontro anterior, com o V.Guimarães, em jogo a contar para a Liga Portuguesa, os verdes-e-brancos voltaram aos triunfos gordos. Na meia-final, o conjunto leonino já sabe que vai medir forças com oBraga, líder isolado do Grupo B, após ter, também ele goleado (4-0) na última jornada o V.Setúbal, no Bonfim. Refira-se que os comandados de Abel Ferreira vão jogar em casa já que a próxima fase da competição irá realizar-se precisamente em Braga.

As meias-finais estão agendadas para dia 22 e 23 de janeiro.