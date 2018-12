Uma jovem de 14 anos foi baleada por um rapaz de 20, depois de recusar reatar o namoro.

O caso aconteceu em São Paulo, no Brasil, depois de Natasha Rodrigues recusar o pedido de namoro do agressor com quem terá tido um caso há cerca de seis meses. A jovem foi baleada no pescoço e no tórax e transportada para a Santa Casa de Barreto onde contínua em estado grave nos Cuidados Intensivos, após ser operada.

De acordo com o site G1 da Globo, o agressor atacou a Natasha quando esta se dirigia para um café com uma amiga, mas já andava a segui-la à várias horas.

“A minha prima disse que não e continuou a andar. Ele disse-lhe para ela não lhe virar as costas, mas ela continuou e ele disparou”, contou Thaisa Paula, prima da vitima, ao site, que afirma que a rapariga já teria sido ameaçada várias, mas pediu segredo.

O paradeiro do rapaz ainda não é conhecido uma vez que a policia apenas conseguiu localizar o seu telemóvel.