No dia 22 de dezembro, alguns equipamentos de uma escola em Arganil, Coimbra, foram roubados.

De acordo com um comunicado, publicado no site da Câmara Municipal de Arganil, "os assaltante forçaram a fechadura do portão principal da escola, danificaram as redes de vedação e levaram não só todos os equipamentos utilizados pelos alunos durante o tempo de recreio – escorrega, baloiços, molas, balizas de futsal e tabela de basquete – como o pavimento que se servia de base aos mesmos".

A nota revela ainda que os assaltantes aproveitaram o facto de a escola estar fechada devido às férias de Natal para roubar os equipamentos e que o fizeram "em plena luz do dia". O alerta só foi dado dois dias depois pelo Agrupamento de Escolas de Arganil, adianta a nota

"O valor do prejuízo ascende aos 25 mil euros, atendendo a que se trata de materiais novos, instalados aquando da requalificação da escola, em abril deste ano", revelou a Câmara, acrescentando que o roubo já está a ser investigado pelas autoridades.